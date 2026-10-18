В канадской провинции Альберта в понедельник пройдет референдум, на котором избирателям предложат девять вопросов. Самый важный из них касается того, должна ли провинция рассмотреть возможность выхода из состава Канады.

Как сообщает Interia, предварительные опросы свидетельствовали о том, что большинство жителей Альберты хочет остаться в составе Канады. Кампанию против сепаратизма Forever Canadian инициировал бывший вице-премьер провинции Томас Лукашук, родившийся в Вейгерове в Польше.

Кампания против сепаратизма

В прошлом году в рамках кампании Forever Canadian собирали подписи за проведение референдума. Кампания собрала 456 тысяч подписей при необходимом пороге в 294 тысячи. Лукашук призвал сторонников сохранения Альберты в составе Канады не полагаться только на результаты социологических опросов и подчеркнул важность участия избирателей в голосовании.

По словам Лукашуka, сепаратистское движение стало заметнее во время пандемии COVID-19. Он связывает его активизацию с ультраправыми и антивакцинаторскими кругами, которые участвовали в протестах против ограничений, конвоях грузовиков и блокировании границ и Оттавы.

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Сторонники отделения провинции объединяются вокруг Alberta Prosperity Project. Они заявляют о ненадлежащем управлении нефтяным сектором Альберты и выражают обеспокоенность иммиграционной политикой Канады. В начале октября The Globe and Mail писала о контактах лидера движения Митча Сильвестра и его команды с представителями Республиканской партии США.

Утверждения о внешнем влиянии

Лукашук утверждает, что сепаратистские настроения подпитываются внешними силами. По его мнению, интерес США связан с природными ресурсами Альберты, тогда как Россия действует в интернете, используя ботов на платформах X и Facebook.

В майском отчете Global Centre for Democratic Resilience, Centre for Artificial Intelligence, Data and Conflict и DisinfoWatch отмечается, что деятельность субъектов из России и США, подпитывающих сепаратистские идеи в информационном пространстве Канады, представляет угрозу ее демократической целостности.

Лукашук также подчеркивает, что отделение потребовало бы создания собственных государственных институтов, в том числе армии, пограничной службы, дипломатических представительств и почтовой системы. По его мнению, границы, паспорта, визы и отдельные правила страхования и движения транспортных средств усложнили бы повседневную жизнь жителей провинции.

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