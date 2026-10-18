У канадській провінції Альберта в понеділок відбудеться референдум, на якому виборцям запропонують дев’ять питань. Найважливіше з них стосується того, чи повинна провінція розглянути можливість виходу зі складу Канади.

Як повідомляє Interia, попередні опитування свідчили, що більшість жителів Альберти хоче залишитися у складі Канади. Кампанію проти сепаратизму Forever Canadian ініціював колишній віцепрем’єр провінції Томас Лукашук, який народився у Вейгерові в Польщі.

Кампанія проти сепаратизму

Торік у межах кампанії Forever Canadian збирали підписи за проведення референдуму. Кампанія зібрала 456 тисяч підписів за необхідного порогу в 294 тисячі. Лукашук закликав прихильників збереження Альберти у складі Канади не покладатися лише на результати соціологічних опитувань і наголосив на важливості участі виборців у голосуванні.

За словами Лукашуку, сепаратистський рух став помітнішим під час пандемії COVID-19. Він пов’язує його активізацію з ультраправими та антивакцинаторськими середовищами, які брали участь у протестах проти обмежень, конвоях вантажівок і блокуванні кордонів та Оттави.

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Прихильники відокремлення провінції гуртуються навколо Alberta Prosperity Project. Вони заявляють про неналежне управління нафтовим сектором Альберти та висловлюють занепокоєння імміграційною політикою Канади. На початку жовтня The Globe and Mail писала про контакти лідера руху Мітча Сільвестра та його команди з представниками Республіканської партії США.

Твердження про зовнішній вплив

Лукашук стверджує, що сепаратистські настрої підживлюють зовнішні сили. На його думку, інтерес США пов’язаний із природними ресурсами Альберти, тоді як Росія діє в інтернеті, використовуючи ботів на платформах X і Facebook.

У травневому звіті Global Centre for Democratic Resilience, Centre for Artificial Intelligence, Data and Conflict та DisinfoWatch зазначено, що діяльність суб’єктів із Росії та США, які підживлюють сепаратистські ідеї в інформаційному просторі Канади, становить загрозу її демократичній цілісності.

Лукашук також наголошує, що відокремлення вимагало б створення власних державних інституцій, зокрема війська, прикордонної служби, дипломатичних представництв і поштової системи. На його думку, кордони, паспорти, візи та окремі правила страхування й обігу транспортних засобів ускладнили б повсякденне життя жителів провінції.

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