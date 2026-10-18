W kanadyjskiej prowincji Alberta w poniedziałek odbędzie się referendum, w którym wyborcom zostanie przedstawionych dziewięć pytań. Najważniejsze z nich dotyczy tego, czy prowincja powinna rozważyć możliwość wystąpienia z Kanady.

Jak informuje Interia, wstępne sondaże wskazywały, że większość mieszkańców Alberty chce pozostać w Kanadzie. Kampanię przeciwko separatyzmowi Forever Canadian zainicjował były wicepremier prowincji Thomas Lukaszuk, urodzony w Wejherowie w Polsce.

Kampania przeciwko separatyzmowi

W ubiegłym roku w ramach kampanii Forever Canadian zbierano podpisy za przeprowadzeniem referendum. Kampania zgromadziła 456 tys. podpisów przy wymaganym progu 294 tys. Lukaszuk wezwał zwolenników pozostania Alberty w Kanadzie, by nie polegali wyłącznie na wynikach sondaży, i podkreślił znaczenie udziału wyborców w głosowaniu.

Według Lukaszu​ka ruch separatystyczny stał się bardziej widoczny podczas pandemii COVID-19. Wiąże on jego aktywizację ze środowiskami skrajnej prawicy i antyszczepionkowymi, które uczestniczyły w protestach przeciwko ograniczeniom, konwojach ciężarówek oraz blokadach granic i Ottawy.

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Zwolennicy oddzielenia prowincji skupiają się wokół Alberta Prosperity Project. Twierdzą, że sektor naftowy Alberty jest niewłaściwie zarządzany, i wyrażają obawy dotyczące polityki imigracyjnej Kanady. Na początku października The Globe and Mail pisał o kontaktach lidera ruchu Mitcha Sylvestre’a i jego zespołu z przedstawicielami Partii Republikańskiej USA.

Twierdzenia o wpływie zewnętrznym

Lukaszuk twierdzi, że nastroje separatystyczne są podsycane przez siły zewnętrzne. Jego zdaniem zainteresowanie USA wiąże się z zasobami naturalnymi Alberty, podczas gdy Rosja działa w internecie, wykorzystując boty na platformach X i Facebook.

W majowym raporcie Global Centre for Democratic Resilience, Centre for Artificial Intelligence, Data and Conflict oraz DisinfoWatch wskazano, że działalność podmiotów z Rosji i USA, które podsycają idee separatystyczne w kanadyjskiej przestrzeni informacyjnej, stanowi zagrożenie dla jej demokratycznej integralności.

Lukaszuk podkreśla również, że oddzielenie wymagałoby stworzenia własnych instytucji państwowych, w tym wojska, służby granicznej, placówek dyplomatycznych i systemu pocztowego. Jego zdaniem granice, paszporty, wizy oraz odrębne zasady ubezpieczeń i ruchu pojazdów skomplikowałyby codzienne życie mieszkańców prowincji.

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