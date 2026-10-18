加拿大阿尔伯塔省将于周一举行公投，选民将面对九个问题。其中最重要的问题是，该省是否应考虑脱离加拿大的可能性。

据Interia报道，初步民调显示，多数阿尔伯塔省居民希望继续留在加拿大。反分离主义运动Forever Canadian由该省前副省长托马斯·卢卡舒克发起，他出生于波兰韦伊盖罗沃。

反分离主义运动

去年，Forever Canadian运动收集了举行公投的签名。该运动收集到45.6万个签名，而所需门槛为29.4万个。卢卡舒克呼吁支持阿尔伯塔省留在加拿大的人士不要只依赖民调结果，并强调选民参与投票的重要性。

卢卡舒克表示，分离主义运动在COVID-19疫情期间变得更加显眼。他将其活动加强与极右翼和反疫苗群体联系起来，这些群体曾参与反对限制措施的抗议、卡车车队活动，以及对边境和渥太华的封锁。

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支持该省脱离的人士聚集在Alberta Prosperity Project周围。他们声称阿尔伯塔省石油行业管理不善，并对加拿大的移民政策表示担忧。10月初，《环球邮报》曾报道，该运动领导人米奇·西尔韦斯特及其团队与美国共和党代表有接触。

关于外部影响的说法

卢卡舒克称，分离主义情绪受到外部势力的煽动。他认为，美国的兴趣与阿尔伯塔省的自然资源有关，而俄罗斯则在互联网上活动，利用X和Facebook平台上的机器人账号。

全球民主韧性中心、人工智能、数据与冲突中心以及DisinfoWatch在5月的一份报告中指出，来自俄罗斯和美国、在加拿大信息空间煽动分离主义思想的行为体，其活动对加拿大的民主完整性构成威胁。

卢卡舒克还强调，分离将需要建立自己的国家机构，包括军队、边境服务、外交使团和邮政系统。他认为，边境、护照、签证以及独立的保险和车辆通行规则将使该省居民的日常生活更加复杂。

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