Международный валютно-финансовый комитет (IMFC) на 54-м заседании в Бангкоке, Таиланд, предупредил, что войны, конфликты, сбои в цепочках поставок и торговая напряженность усиливают неопределенность и ценовое давление в мировой экономике. Ценовое давление особенно сильно ощущают беднейшие и наиболее уязвимые страны, сообщает Asharq Al-Awsat.

Председатель IMFC, министр финансов Саудовской Аравии Мохаммед Аль-Джадаан заявил, что для достижения устойчивого роста и долгосрочной стабильности необходимо укреплять экономическую и финансовую устойчивость, усиливать международное сотрудничество и прекращать конфликты.

Более слабые резервы устойчивости

В итоговом заявлении комитета отмечается, что мировая экономика пережила ряд недавних потрясений лучше, чем ожидалось. В то же время резервы, обеспечивавшие эту устойчивость, сократились, поэтому ее дальнейшее сохранение не гарантировано.

IMFC указал на риски эскалации конфликтов, усиления торговых споров, роста государственного долга и стоимости его рефинансирования. Комитет также предупредил, что более высокая доходность суверенных облигаций в системно значимых экономиках способна влиять на глобальные финансовые условия, особенно учитывая значительные потребности многих стран в рефинансировании долга.

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Среди дополнительных факторов неопределенности названы технологические изменения, демографические сдвиги, экстремальные погодные явления, природные катастрофы и геоэкономическая фрагментация. В то же время быстрое развитие технологий искусственного интеллекта уже поддерживает инвестиции и торговлю и потенциально может повысить производительность, хотя экономические выгоды от этого распределяются неравномерно.

Призывы к бюджетной дисциплине

Комитет призвал государства срочно устранять бюджетные уязвимости, укреплять устойчивость долга и использовать надежные среднесрочные бюджетные рамки. В то же время, согласно позиции IMFC, страны должны защищать наиболее уязвимые группы населения и приоритетные инвестиции, поддерживающие производительность и рост.

IMFC подчеркнул важность независимости центральных банков для доверия к денежно-кредитной политике и стабильных инфляционных ожиданий. Комитет также приветствовал «Бангкокский план» по усилению защиты цифровых финансов, повышению устойчивости к кибератакам и борьбе с цифровым мошенничеством.

Отдельно участники заседания призвали совершенствовать механизмы реструктуризации суверенного долга, в частности в рамках Общей рамки, и повышать прозрачность долговых обязательств. Комитет также приветствовал продление полномочий Аль-Джадаана на посту председателя еще на один год.

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