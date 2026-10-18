Międzynarodowy Komitet Walutowy i Finansowy (IMFC) podczas 54. posiedzenia w Bangkoku w Tajlandii ostrzegł, że wojny, konflikty, zakłócenia w łańcuchach dostaw i napięcia handlowe zwiększają niepewność oraz presję cenową w światowej gospodarce. Presję cenową szczególnie dotkliwie odczuwają najbiedniejsze i najbardziej narażone kraje, informuje Asharq Al-Awsat.

Przewodniczący IMFC, minister finansów Arabii Saudyjskiej Mohammed Al-Jadaan, oświadczył, że aby osiągnąć zrównoważony wzrost i długoterminową stabilność, należy wzmacniać odporność gospodarczą i finansową, pogłębiać współpracę międzynarodową oraz kończyć konflikty.

Słabsze bufory odporności

W końcowym oświadczeniu komitetu wskazano, że światowa gospodarka lepiej, niż oczekiwano, przetrwała serię niedawnych wstrząsów. Jednocześnie bufory zapewniające tę odporność zmniejszyły się, dlatego jej dalsze utrzymanie nie jest gwarantowane.

IMFC wskazał na ryzyko eskalacji konfliktów, nasilenia sporów handlowych, wzrostu długu publicznego i kosztów jego refinansowania. Komitet ostrzegł również, że wyższe rentowności obligacji skarbowych w gospodarkach o znaczeniu systemowym mogą wpływać na globalne warunki finansowe, zwłaszcza biorąc pod uwagę znaczne potrzeby wielu krajów w zakresie refinansowania długu.

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Wśród dodatkowych czynników niepewności wymieniono zmiany technologiczne, przesunięcia demograficzne, ekstremalne zjawiska pogodowe, klęski żywiołowe i fragmentację geoekonomiczną. Jednocześnie szybki rozwój technologii sztucznej inteligencji już wspiera inwestycje i handel oraz może potencjalnie zwiększyć produktywność, choć korzyści gospodarcze z tego rozkładają się nierównomiernie.

Wezwania do dyscypliny budżetowej

Komitet wezwał państwa do pilnego usuwania słabości fiskalnych, wzmacniania odporności zadłużenia i stosowania wiarygodnych średniookresowych ram budżetowych. Jednocześnie, zgodnie ze stanowiskiem IMFC, kraje powinny chronić najbardziej narażone grupy ludności oraz priorytetowe inwestycje wspierające produktywność i wzrost.

IMFC podkreślił znaczenie niezależności banków centralnych dla zaufania do polityki pieniężnej i stabilnych oczekiwań inflacyjnych. Komitet z zadowoleniem przyjął również „Bangkok Blueprint” dotyczący wzmocnienia ochrony finansów cyfrowych, zwiększenia odporności na cyberataki i zwalczania oszustw cyfrowych.

Osobno uczestnicy posiedzenia wezwali do udoskonalenia mechanizmów restrukturyzacji długu suwerennego, w szczególności w ramach Wspólnych Ram, oraz do zwiększenia przejrzystości zobowiązań dłużnych. Komitet z zadowoleniem przyjął również przedłużenie mandatu Al-Jadaana na stanowisku przewodniczącego o kolejny rok.

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