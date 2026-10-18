IMFC попередив про посилення ризиків для світової економіки — Asharq Al-Awsat

Міжнародний валютно-фінансовий комітет (IMFC) на 54-му засіданні в Бангкоку, Таїланд, попередив, що війни, конфлікти, збої в ланцюгах постачання та торговельна напруженість посилюють невизначеність і ціновий тиск у світовій економіці. Ціновий тиск особливо відчувають найбідніші та найуразливіші країни, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Голова IMFC, міністр фінансів Саудівської Аравії Мохаммед Аль-Джадаан заявив, що для досягнення сталого зростання та довгострокової стабільності необхідно зміцнювати економічну й фінансову стійкість, посилювати міжнародну співпрацю та припиняти конфлікти.

Слабші резерви стійкості

У підсумковій заяві комітету зазначено, що глобальна економіка пережила низку нещодавніх потрясінь краще, ніж очікувалося. Водночас резерви, які забезпечували цю стійкість, скоротилися, тому її подальше збереження не є гарантованим.

IMFC вказав на ризики ескалації конфліктів, посилення торговельних суперечок, зростання державного боргу та вартості його рефінансування. Комітет також застеріг, що вища дохідність суверенних облігацій у системно важливих економіках здатна впливати на глобальні фінансові умови, особливо з огляду на значні потреби багатьох країн у рефінансуванні боргу.

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Серед додаткових чинників невизначеності названо технологічні зміни, демографічні зрушення, екстремальні погодні явища, природні катастрофи та геоекономічну фрагментацію. Водночас швидкий розвиток технологій штучного інтелекту вже підтримує інвестиції та торгівлю й потенційно може підвищити продуктивність, хоча економічні вигоди від цього розподіляються нерівномірно.

Заклики до бюджетної дисципліни

Комітет закликав держави терміново усувати бюджетні вразливості, зміцнювати стійкість боргу та використовувати надійні середньострокові бюджетні рамки. Водночас, за позицією IMFC, країни мають захищати найбільш уразливі групи населення та пріоритетні інвестиції, що підтримують продуктивність і зростання.

IMFC наголосив на важливості незалежності центральних банків для довіри до монетарної політики та стабільних інфляційних очікувань. Комітет також привітав «Bangkok Blueprint» щодо посилення захисту цифрових фінансів, підвищення стійкості до кібератак і боротьби з цифровим шахрайством.

Окремо учасники засідання закликали вдосконалювати механізми реструктуризації суверенного боргу, зокрема в межах Спільної рамки, і підвищувати прозорість боргових зобов’язань. Комітет також привітав продовження повноважень Аль-Джадаана на посаді голови ще на один рік.

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