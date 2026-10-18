国际货币与金融委员会（IMFC）在泰国曼谷举行的第54次会议上警告称，战争、冲突、供应链中断和贸易紧张局势正在加剧全球经济的不确定性和价格压力。最贫困和最脆弱的国家尤其强烈地感受到价格压力，Asharq Al-Awsat报道称。

IMFC主席、沙特阿拉伯财政大臣穆罕默德·阿尔-贾丹表示，要实现可持续增长和长期稳定，必须增强经济和金融韧性，加强国际合作并结束冲突。

韧性缓冲减弱

委员会在总结声明中指出，全球经济应对近期一系列冲击的表现好于预期。与此同时，支撑这种韧性的缓冲已经减少，因此能否继续保持韧性并无保障。

IMFC指出，冲突升级、贸易争端加剧、公共债务增长及其再融资成本上升均构成风险。委员会还警告称，具有系统重要性经济体的主权债券收益率上升可能影响全球金融条件，特别是考虑到许多国家庞大的债务再融资需求。

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其他不确定性因素包括技术变革、人口结构变化、极端天气事件、自然灾害和地缘经济碎片化。与此同时，人工智能技术的快速发展已经在支持投资和贸易，并有可能提高生产率，尽管由此带来的经济收益分配并不均衡。

呼吁财政纪律

委员会呼吁各国紧急解决财政脆弱性问题，加强债务韧性，并采用可靠的中期财政框架。同时，根据IMFC的立场，各国应保护最脆弱的人口群体，以及支持生产率和增长的优先投资。

IMFC强调，中央银行的独立性对于建立对货币政策的信心和维持稳定的通胀预期至关重要。委员会还欢迎旨在加强数字金融保护、提高抵御网络攻击能力和打击数字欺诈的“曼谷蓝图”。

此外，与会者呼吁完善主权债务重组机制，特别是在共同框架内，并提高债务义务的透明度。委员会还欢迎将阿尔-贾丹担任主席的任期再延长一年。

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