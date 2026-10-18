В Польше после вступления в силу новых правил, позволяющих Государственной инспекции труда менять договоры B2B или договоры поручения на трудовые договоры административным решением, возникли первые споры с работодателями. Как сообщает Interia, к началу октября инспекторы выдали более 600 распоряжений об изменении договоров, из которых были исполнены 535. Более 70 дел всё ещё продолжались, в том числе из-за конфликтов между инспекцией и компаниями.

Новые полномочия инспекторов

С 8 июля 2026 года окружной инспектор труда может административным решением переквалифицировать неправильно заключённый гражданско-правовой договор в трудовой договор, если фактические условия сотрудничества соответствуют трудовым отношениям. Ранее инспектор мог лишь обратиться в суд, а такие производства могли длиться годами.

Реформа направлена на противодействие фиктивным договорам. По оценке Министерства финансов Польши, по фиктивным B2B-контрактам в стране работают 160 тысяч человек. Работодатель, который в течение года после вступления правил в силу добровольно заменит ненадлежащий гражданско-правовой договор трудовым, может избежать финансовой ответственности. В противном случае предусмотрен штраф от 2 тысяч до 60 тысяч злотых, тогда как до изменений максимальная сумма составляла 30 тысяч злотых.

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Возможные судебные споры

По данным издания, больше всего возражений ожидают от крупных компаний, которые могут привлекать крупные юридические фирмы. Работодатели опасаются расходов на уплату просроченных взносов в Учреждение социального страхования и налогов, которые в отдельных случаях могут достигать миллионов злотых. Риск особенно высок, если во время проверки Учреждение социального страхования признает, что взносы следует уплатить за пять предыдущих лет.

В 2027 году сотрудники инспекции труда смогут использовать инструмент анализа рисков для отбора предприятий для проверок на основе данных инспекции, Учреждения социального страхования и налоговой администрации.

Признаки трудовых отношений

Инспекция будет проверять, работает ли исполнитель под непосредственным руководством и контролем, в фиксированных месте и по графику, несёт ли он финансовую ответственность за результат работы, а также может ли передавать задачи субподрядчикам или привлекать замену. Если человек самостоятельно определяет время и место работы, отвечает за результат и использует собственное оборудование, оснований для переквалификации договора может не быть.

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