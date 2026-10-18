在波兰，新规生效后，国家劳动监察局可通过行政决定将B2B合同或委托合同变更为劳动合同，由此引发了首批与雇主之间的争议。据Interia报道，截至10月初，监察员已发布600多项合同变更命令，其中535项已执行。仍有70多起案件在进行中，部分原因是监察机构与公司之间存在冲突。

监察员的新权限

自2026年7月8日起，如果实际合作条件符合劳动关系，地区劳动监察员可以通过行政决定将不当订立的民事法律合同重新认定为劳动合同。此前，监察员只能向法院提起诉讼，而此类程序可能持续数年。

这项改革旨在打击虚假合同。根据波兰财政部的估计，该国有16万人依据虚假的B2B合同工作。雇主若在规则生效后一年内自愿将不当的民事法律合同替换为劳动合同，可以避免承担财务责任。否则，将处以2000至6万兹罗提的罚款，而在修改前最高金额为3万兹罗提。

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可能出现的法院纠纷

据该媒体称，预计最大的异议将来自能够聘请大型律师事务所的大公司。雇主担心支付拖欠的社会保险机构缴费和税款所产生的成本，在个别情况下这些成本可能达到数百万兹罗提。如果社会保险机构在检查期间认定应补缴此前五年的缴费，风险尤其高。

2027年，劳动监察机构的工作人员将能够利用风险分析工具，依据监察机构、社会保险机构和税务管理部门的数据筛选接受检查的企业。

劳动关系的特征

监察机构将核查执行者是否在直接管理和监督下工作，是否在固定地点并按照固定时间表工作，是否对工作成果承担财务责任，以及是否可以将任务转交给分包商或安排替代人员。如果个人自行确定工作时间和地点，对成果负责并使用自己的设备，可能没有理由重新认定合同。

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