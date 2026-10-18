W Polsce, po wejściu w życie nowych przepisów pozwalających Państwowej Inspekcji Pracy zmieniać umowy B2B lub umowy zlecenia na umowy o pracę w drodze decyzji administracyjnej, pojawiły się pierwsze spory z pracodawcami. Jak informuje Interia, do początku października inspektorzy wydali ponad 600 nakazów zmiany umów, z czego wykonano 535. Ponad 70 spraw nadal trwało, między innymi z powodu konfliktów między inspekcją a firmami.

Nowe uprawnienia inspektorów

Od 8 lipca 2026 roku okręgowy inspektor pracy może w drodze decyzji administracyjnej przekwalifikować nieprawidłowo zawartą umowę cywilnoprawną na umowę o pracę, jeśli faktyczne warunki współpracy odpowiadają stosunkowi pracy. Wcześniej inspektor mógł jedynie wystąpić do sądu, a takie postępowania mogły trwać latami.

Reforma ma na celu przeciwdziałanie fikcyjnym umowom. Według szacunków polskiego Ministerstwa Finansów na fikcyjnych kontraktach B2B w kraju pracuje 160 tysięcy osób. Pracodawca, który w ciągu roku od wejścia w życie przepisów dobrowolnie zastąpi niewłaściwą umowę cywilnoprawną umową o pracę, może uniknąć odpowiedzialności finansowej. W przeciwnym razie przewidziano grzywnę od 2 tysięcy do 60 tysięcy złotych, podczas gdy przed zmianami maksymalna kwota wynosiła 30 tysięcy złotych.

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Możliwe spory sądowe

Według publikacji najwięcej sprzeciwów oczekuje się ze strony dużych firm, które mogą korzystać z usług dużych kancelarii prawnych. Pracodawcy obawiają się kosztów zapłaty zaległych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i podatków, które w poszczególnych przypadkach mogą sięgać milionów złotych. Ryzyko jest szczególnie wysokie, jeśli podczas kontroli Zakład Ubezpieczeń Społecznych uzna, że składki należy zapłacić za pięć poprzednich lat.

W 2027 roku pracownicy inspekcji pracy będą mogli wykorzystywać narzędzie analizy ryzyka do wybierania przedsiębiorstw do kontroli na podstawie danych inspekcji, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i administracji podatkowej.

Cechy stosunku pracy

Inspekcja sprawdzi, czy wykonawca pracuje pod bezpośrednim kierownictwem i nadzorem, w ustalonym miejscu i według ustalonego harmonogramu, czy ponosi odpowiedzialność finansową za rezultat pracy, a także czy może przekazywać zadania podwykonawcom lub zapewnić zastępstwo. Jeśli dana osoba samodzielnie określa czas i miejsce pracy, odpowiada za rezultat oraz korzysta z własnego sprzętu, podstawy do przekwalifikowania umowy mogą nie istnieć.

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