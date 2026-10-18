美国国务卿马尔科·鲁比奥将于下周访问印度，但不会前往该国首都新德里。周一，他将在孟买与印度外交部长苏布拉马尼亚姆·苏杰生举行会谈，随后将访问古吉拉特邦贾姆讷格尔的一家炼油厂。半岛电视台报道，消息援引美国国务院。

会谈与能源

美国国务院表示，鲁比奥将与印度政府代表讨论两国战略伙伴关系和能源领域合作，并将与商界代表会面。印度外交部发言人兰迪尔·贾伊斯瓦尔表示，孟买会谈的议程将包括能源、贸易、投资、国防、关键技术和新兴技术。

在贾姆讷格尔，鲁比奥预计将参观世界上最大的单一地点炼油厂。该厂由印度企业集团信实工业公司运营。据《印度教徒报》报道，这位美国国务卿还将参加由安巴尼家族举办的招待会。

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反对派反应

在美国驻印度大使塞尔吉奥·戈尔发表声明后，此访行程引发印度反对派批评。他在新德里举行的彭博新经济论坛上表示，华盛顿期待苏杰生和其他来自新德里的官员前往孟买与鲁比奥会面。

印度国民大会党总书记贾伊拉姆·拉梅什称这一说法不同寻常。议会下院反对党领袖拉胡尔·甘地表示，鲁比奥“把自己的员工叫到孟买”。国大党议员帕万·克拉称，这使总理纳伦德拉·莫迪政府跌至新的低点。

关系紧张

此次访问正值美国与印度因贸易、关税以及印度采购俄罗斯石油而产生争议之际。在2025年8月贸易谈判破裂后，美国对大多数印度商品征收50%的关税，但在2月根据商定框架将税率降至18%。此后谈判一直处于暂停状态。

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