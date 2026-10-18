Государственный секретарь США Марко Рубио на следующей неделе посетит Индию, однако не прибудет в столицу страны Нью-Дели. В понедельник он проведет в Мумбаи переговоры с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, а затем посетит нефтеперерабатывающий завод в Джамнагаре, штат Гуджарат. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на Государственный департамент США.

Переговоры и энергетика

В Госдепартаменте заявили, что Рубио обсудит с представителями индийских властей стратегическое партнерство двух стран и сотрудничество в энергетической сфере, а также проведет встречи с представителями бизнеса. Представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал отметил, что в повестку переговоров в Мумбаи войдут энергетика, торговля, инвестиции, оборона, критические и новейшие технологии.

В Джамнагаре Рубио должен посетить крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод, расположенный на одной площадке. Им управляет индийский конгломерат Reliance Industries. По данным газеты The Hindu, американский госсекретарь также посетит прием, организованный семьей Амбани.

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Реакция оппозиции

Маршрут визита вызвал критику со стороны индийской оппозиции после заявления посла США в Индии Серджио Гора. На форуме Bloomberg New Economy в Нью-Дели он сказал, что Вашингтон ожидает приезда Джайшанкара и других чиновников из Нью-Дели в Мумбаи для встречи с Рубио.

Генеральный секретарь партии Индийский национальный конгресс Джайрам Рамеш назвал это заявление необычным. Лидер оппозиции в нижней палате парламента Рахул Ганди заявил, что Рубио «вызвал своего сотрудника в Мумбаи». Депутат Конгресса Паван Кхера назвал это новым низким уровнем для правительства премьер-министра Нарендры Моди.

Напряженность в отношениях

Визит проходит на фоне споров между США и Индией относительно торговли, тарифов и закупок Индией российской нефти. После срыва торговых переговоров в августе 2025 года США ввели 50-процентные пошлины на большинство индийских товаров, однако в феврале снизили ставку до 18% в рамках согласованных договоренностей. С тех пор переговоры приостановлены.

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