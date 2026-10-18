Sekretarz stanu USA Marco Rubio odwiedzi w przyszłym tygodniu Indie, jednak nie przybędzie do stolicy kraju, Nowego Delhi. W poniedziałek przeprowadzi w Mumbaju rozmowy z ministrem spraw zagranicznych Indii Subrahmanyamem Jaishankarem, a następnie odwiedzi rafinerię ropy naftowej w Dźamnagarze w stanie Gudźarat. Informuje o tym Al Jazeera, powołując się na Departament Stanu USA.

Rozmowy i energetyka

Departament Stanu oświadczył, że Rubio omówi z przedstawicielami władz Indii strategiczne partnerstwo obu krajów i współpracę w sektorze energetycznym, a także spotka się z przedstawicielami biznesu. Rzecznik indyjskiego MSZ Randhir Jaiswal zaznaczył, że agenda rozmów w Mumbaju obejmie energetykę, handel, inwestycje, obronność oraz technologie krytyczne i nowe.

W Dźamnagarze Rubio ma odwiedzić największą na świecie rafinerię ropy naftowej znajdującą się na jednym terenie. Zarządza nią indyjski konglomerat Reliance Industries. Według gazety The Hindu amerykański sekretarz stanu weźmie również udział w przyjęciu organizowanym przez rodzinę Ambanich.

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Reakcja opozycji

Trasa wizyty wywołała krytykę ze strony indyjskiej opozycji po wypowiedzi ambasadora USA w Indiach Sergia Gora. Na forum Bloomberg New Economy w Nowym Delhi powiedział on, że Waszyngton oczekuje przyjazdu Jaishankara i innych urzędników z Nowego Delhi do Mumbaju na spotkanie z Rubio.

Sekretarz generalny partii Indyjski Kongres Narodowy Jairam Ramesh nazwał tę wypowiedź niezwykłą. Lider opozycji w niższej izbie parlamentu Rahul Gandhi stwierdził, że Rubio „wezwał swojego pracownika do Mumbaju”. Deputowany Kongresu Pawan Khera określił to jako nowy niski poziom dla rządu premiera Narendry Modiego.

Napięcia w relacjach

Wizyta odbywa się w kontekście sporów między USA a Indiami dotyczących handlu, ceł i zakupów rosyjskiej ropy przez Indie. Po załamaniu negocjacji handlowych w sierpniu 2025 roku USA nałożyły 50-procentowe cła na większość indyjskich towarów, lecz w lutym obniżyły stawkę do 18% w ramach uzgodnionych ram. Od tego czasu negocjacje są zawieszone.

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