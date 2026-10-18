В Саудовской Аравии разбился военный вертолёт, погибли два человека

В Саудовской Аравии потерпел крушение разведывательный вертолёт AH-6i. Катастрофа произошла в регионе Наджран, недалеко от границы с Йеменом. Оба члена экипажа погибли. По официальной информации, вертолёт разбился из-за технической неисправности. Авария произошла на территории, находящейся под юрисдикцией Министерства национальной гвардии Саудовской Аравии.

В то же время обстоятельства инцидента вызывают дополнительные вопросы. В последние недели юго-западная часть региона Наджран подвергалась атакам со стороны йеменских хуситов, которых поддерживает Иран. На этом фоне продолжается обострение противостояния между Саудовской коалицией и группировкой, действующей с территории Йемена. Как отмечает Reuters, конфликт в Йемене стал ещё одним направлением более широкого противостояния США и Ирана.

Хуситы заявили, что сбили вертолёт

В субботу, 17 октября, военный представитель йеменских хуситов Яхья Сари заявил, что группировка сбила саудовский вертолёт Apache вблизи Наджрана. По его словам, вертолёт действовал против позиций хуситов вдоль границы. Однако это заявление не совпадает с официальной версией Саудовской коалиции относительно аварии. Саудовская сторона сообщила о технической неисправности вертолета AH-6i. В то же время в сообщении Reuters речь идет о разных моделях воздушных судов: AH-6i и Apache. Поэтому пока нет оснований утверждать, что заявления сторон касаются одного и того же вертолета.

В воскресенье, 18 октября, аль-Малики ответил на пост Сари. Он опубликовал фотографию нескольких вертолетов Apache, выстроенных в ряд, и написал: «Вы утверждаете, что сбили его, но он вскоре снова появится на поле боя». Таким образом, Саудовская коалиция опровергла утверждения хуситов об уничтожении вертолета Apache. В то же время сообщение об аварии AH-6i и гибели двух членов экипажа остается отдельным официально озвученным фактом. Подробности инцидента и возможная связь между этими сообщениями требуют дополнительного подтверждения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря Саудовской коалиции, генерал-майора Турки аль-Малики.

В Египте Совет национальной обороны, возглавляемый президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси, заявил о готовности оказать Саудовской Аравии «все необходимые и возможные формы поддержки». Заседание состоялось 18 октября перед запланированным голосованием парламента о предоставлении президенту полномочий помочь королевству защититься от атак йеменских хуситов.