Єгипет пообіцяв Саудівській Аравії всю необхідну підтримку — The National

У Єгипті Рада національної оборони, яку очолює президент Абдель Фаттах ас-Сісі, заявила про готовність надати Саудівській Аравії «всі необхідні та можливі форми підтримки». Засідання відбулося 18 жовтня перед запланованим голосуванням парламенту щодо надання президентові повноважень допомогти королівству захиститися від атак єменських хуситів.

Як повідомляє The National, рада заявила, що безпека Саудівської Аравії нерозривно пов’язана з безпекою Єгипту та арабською національною безпекою. У президентській адміністрації зазначили, що підтримка має допомогти королівству захистити територію, безпеку та ісламські святині. Рада також закликала активізувати дипломатичні зусилля для деескалації в регіоні.

Голосування парламенту

У заяві Ради національної оборони не йшлося безпосередньо про відправлення військ. Водночас депутат і телеведучий Мустафа Бакрі, якого видання характеризує як наближеного до влади, написав у соцмережі X, що рада схвалила направлення сил до Саудівської Аравії для «оборонної місії».

Ас-Сісі звернувся до парламенту з відповідним запитом 17 жовтня. Виступаючи у Військовій академії, він заявив, що Єгипет діятиме лише на прохання Ер-Ріяда та має намір лише обороняти Саудівську Аравію, а не воювати чи нападати на когось.

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За статтею 152 Конституції Єгипту президент не може оголосити війну або направити армію на бойове завдання за кордон без консультацій із Радою національної оборони. Для цього також необхідна підтримка двох третин депутатів. За даними видання, екстрене закрите засідання парламенту було заплановане на 18 жовтня.

Реакція хуситів і атаки

Голова підконтрольного хуситам парламенту в Сані Ях’я ар-Раї надіслав листа спікеру єгипетського парламенту Хішаму Бадаві. Він закликав Каїр не долучатися до військового протистояння, стверджуючи, що такий крок становитиме серйозну загрозу національній безпеці Єгипту. Підконтрольний хуситам парламент не має міжнародного визнання.

Саудівська коаліція вранці 18 жовтня заявила, що збила дві балістичні ракети, випущені в напрямку Хаміс-Мушайта, а також три безпілотники над Ер-Ріядом і Східною провінцією. За її даними, з 1 жовтня хусити здійснили 20 атак на міжнародний аеропорт імені короля Халіда в Ер-Ріяді. Коаліція також заявляла, що атаки на саудівські аеропорти призвели до загибелі 19 людей і поранення 364 осіб.

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