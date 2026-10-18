埃及承诺向沙特阿拉伯提供一切必要支持——The National

埃及国防委员会由总统阿卜杜勒-法塔赫·塞西主持，表示准备向沙特阿拉伯提供“一切必要和可能形式的支持”。此次会议于10月18日举行，此前议会计划就是否授予总统协助沙特王国抵御也门胡塞武装袭击的权力进行表决。

据《The National》报道，该委员会表示，沙特阿拉伯的安全与埃及的安全以及阿拉伯国家安全密不可分。总统府指出，相关支持应帮助沙特王国保护其领土、安全和伊斯兰圣地。委员会还呼吁加大外交努力，以实现地区局势降级。

议会表决

国防委员会的声明没有直接提及派遣军队。与此同时，该媒体称与当局关系密切的议员兼电视主持人穆斯塔法·巴克里在社交平台X上写道，委员会已批准向沙特阿拉伯派遣部队执行“防御任务”。

塞西于10月17日向议会提出了相关请求。他在军事学院发表讲话时表示，埃及只会应利雅得的请求采取行动，并且只打算保卫沙特阿拉伯，而不是与任何人作战或攻击任何人。

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根据埃及宪法第152条，总统未经与国防委员会协商，不得宣战或派遣军队到境外执行作战任务。这还需要获得三分之二议员的支持。据该媒体报道，议会原定于10月18日举行紧急闭门会议。

胡塞武装的反应和袭击

胡塞武装控制的萨那议会议长叶海亚·拉伊向埃及议长希沙姆·巴达维致信。他呼吁开罗不要加入军事对抗，并称此举将对埃及国家安全构成严重威胁。胡塞武装控制的议会未获国际承认。

沙特联军10月18日上午表示，击落了两枚射向哈米斯穆谢特的弹道导弹，以及在利雅得和东部省上空的三架无人机。联军称，自10月1日以来，胡塞武装已对利雅得哈立德国王国际机场发动20次袭击。联军还表示，针对沙特机场的袭击造成19人死亡、364人受伤。

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