В Египте Совет национальной обороны, который возглавляет президент Абдель Фаттах ас-Сиси, заявил о готовности предоставить Саудовской Аравии «все необходимые и возможные формы поддержки». Заседание состоялось 18 октября перед запланированным голосованием парламента по предоставлению президенту полномочий помочь королевству защититься от атак йеменских хуситов.

Как сообщает The National, совет заявил, что безопасность Саудовской Аравии неразрывно связана с безопасностью Египта и арабской национальной безопасностью. В президентской администрации отметили, что поддержка должна помочь королевству защитить территорию, безопасность и исламские святыни. Совет также призвал активизировать дипломатические усилия для деэскалации в регионе.

Голосование парламента

В заявлении Совета национальной обороны прямо не говорилось об отправке войск. В то же время депутат и телеведущий Мустафа Бакри, которого издание характеризует как близкого к властям, написал в социальной сети X, что совет одобрил направление сил в Саудовскую Аравию для «оборонительной миссии».

Ас-Сиси обратился в парламент с соответствующим запросом 17 октября. Выступая в Военной академии, он заявил, что Египет будет действовать только по просьбе Эр-Рияда и намерен лишь защищать Саудовскую Аравию, а не воевать или нападать на кого-либо.

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Согласно статье 152 Конституции Египта, президент не может объявить войну или направить армию на боевое задание за границу без консультаций с Советом национальной обороны. Для этого также необходима поддержка двух третей депутатов. По данным издания, экстренное закрытое заседание парламента было запланировано на 18 октября.

Реакция хуситов и атаки

Глава подконтрольного хуситам парламента в Сане Яхья ар-Раи направил письмо спикеру египетского парламента Хишаму Бадави. Он призвал Каир не присоединяться к военному противостоянию, утверждая, что такой шаг будет представлять серьезную угрозу национальной безопасности Египта. Подконтрольный хуситам парламент не имеет международного признания.

Саудовская коалиция утром 18 октября заявила, что сбила две баллистические ракеты, запущенные в направлении Хамис-Мушайта, а также три беспилотника над Эр-Риядом и Восточной провинцией. По ее данным, с 1 октября хуситы совершили 20 атак на Международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде. Коалиция также заявляла, что атаки на саудовские аэропорты привели к гибели 19 человек и ранениям 364 человек.

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