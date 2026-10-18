W Egipcie Rada Obrony Narodowej, której przewodniczy prezydent Abd al-Fattah as-Sisi, zadeklarowała gotowość udzielenia Arabii Saudyjskiej „wszelkich niezbędnych i możliwych form wsparcia”. Posiedzenie odbyło się 18 października przed planowanym głosowaniem parlamentu w sprawie przyznania prezydentowi uprawnień do pomocy królestwu w obronie przed atakami jemeńskich Huti.

Jak informuje The National, rada oświadczyła, że bezpieczeństwo Arabii Saudyjskiej jest nierozerwalnie związane z bezpieczeństwem Egiptu i arabskim bezpieczeństwem narodowym. Administracja prezydencka zaznaczyła, że wsparcie ma pomóc królestwu chronić jego terytorium, bezpieczeństwo i islamskie święte miejsca. Rada wezwała również do zintensyfikowania wysiłków dyplomatycznych na rzecz deeskalacji w regionie.

Głosowanie parlamentu

W oświadczeniu Rady Obrony Narodowej nie wspomniano bezpośrednio o wysłaniu wojsk. Jednocześnie deputowany i prezenter telewizyjny Mustafa Bakri, którego gazeta określa jako osobę bliską władzom, napisał w serwisie społecznościowym X, że rada zatwierdziła wysłanie sił do Arabii Saudyjskiej w ramach „misji obronnej”.

As-Sisi wystąpił do parlamentu z odpowiednim wnioskiem 17 października. Przemawiając w Akademii Wojskowej, oświadczył, że Egipt będzie działał wyłącznie na prośbę Rijadu i zamierza jedynie bronić Arabii Saudyjskiej, a nie walczyć ani atakować kogokolwiek.

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Zgodnie z artykułem 152 konstytucji Egiptu prezydent nie może wypowiedzieć wojny ani wysłać armii na misję bojową za granicę bez konsultacji z Radą Obrony Narodowej. Wymaga to również poparcia dwóch trzecich deputowanych. Według gazety nadzwyczajne zamknięte posiedzenie parlamentu zaplanowano na 18 października.

Reakcja Huti i ataki

Przewodniczący kontrolowanego przez Huti parlamentu w Sanie, Jahja ar-Rai, wysłał list do przewodniczącego egipskiego parlamentu Hiszama Badawiego. Wezwał Kair, by nie przyłączał się do militarnej konfrontacji, twierdząc, że taki krok będzie stanowił poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Egiptu. Parlament kontrolowany przez Huti nie ma międzynarodowego uznania.

Saudyjska koalicja o poranku 18 października oświadczyła, że zestrzeliła dwie rakiety balistyczne wystrzelone w kierunku Chamis Muszajt, a także trzy drony nad Rijadem i Prowincją Wschodnią. Według jej danych od 1 października Huti przeprowadzili 20 ataków na Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Chalida w Rijadzie. Koalicja oświadczyła również, że ataki na saudyjskie lotniska doprowadziły do śmierci 19 osób i ranienia 364.

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