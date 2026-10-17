Исследование установило, что 94% из 2475 домов, уничтоженных во время пожаров «чёрного лета» 2019–2020 годов в австралийском штате Новый Южный Уэльс, располагались менее чем в 100 метрах от легковоспламеняющейся растительности, в частности деревьев. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование, опубликованное в International Journal of Wildland Fire.

Во время пожаров «чёрного лета» по всей Австралии было потеряно более 3 тысяч домов. Пожары унесли жизни 33 человек, а почти 3 миллиарда местных животных погибли или были перемещены.

Оценка зон риска

100-метровая буферная зона является ключевым элементом карт пожароопасных территорий. Пожарные службы используют их для планирования информационной работы с населением, а органы градостроительства — для оценки требований к огнестойкости новых домов и реконструкций.

Руководитель исследования, доцент Университета Вуллонгонга Оуэн Прайс, специализирующийся на рисках природных пожаров, заявил, что этот критерий выявления зданий в зоне риска был «более или менее точным». По его словам, расстояние до растительности имеет большое значение для риска потери жилья.

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Риск в экстремальных условиях

Учёные также проанализировали индекс пожарной опасности в дни, когда сгорели дома. Он учитывает температуру, ветер, влажность и сухость горючих материалов. При экстремальных или катастрофических значениях индекса горели и дома, расположенные более чем в 100 метрах от растительности.

Исследование предупреждает, что действующие правила со временем могут утрачивать эффективность из-за усиления пожарных рисков вследствие климатического кризиса. В Сельской пожарной службе Нового Южного Уэльса заявили, что дома в пожароопасных районах должны строиться по более высоким стандартам защиты, а политика пожарной защиты пересматривается с учётом климатических рисков.

Жителям пожароопасных территорий штата разрешено убирать деревья в радиусе 10 метров от дома и расчищать подлесок в пределах 50 метров. Инспектор Сельской пожарной службы Нового Южного Уэльса Джеймс Моррис сообщил о повышенном риске пожаров в этом году на севере штата, в центрально-западной части и на дальнем южном побережье.

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