Badanie wykazało, że 94% z 2475 domów zniszczonych podczas pożarów „czarnego lata” w latach 2019–2020 w australijskim stanie Nowa Południowa Walia znajdowało się w odległości mniejszej niż 100 metrów od łatwopalnej roślinności, w tym drzew. The Guardian informuje o tym, powołując się na badanie opublikowane w International Journal of Wildland Fire.

Podczas pożarów „czarnego lata” w całej Australii utracono ponad 3 tysiące domów. Pożary pochłonęły życie 33 osób, a prawie 3 miliardy rodzimych zwierząt zginęły lub zostały przesiedlone.

Ocena stref ryzyka

100-metrowa strefa buforowa jest kluczowym elementem map terenów zagrożonych pożarami. Służby pożarnicze wykorzystują je do planowania działań informacyjnych dla ludności, a organy planowania przestrzennego — do oceny wymogów dotyczących odporności ogniowej nowych domów i przebudów.

Kierownik badania, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu w Wollongong Owen Price, specjalizujący się w ryzyku pożarów naturalnych, oświadczył, że to kryterium identyfikacji budynków w strefie ryzyka było „mniej więcej dokładne”. Jak powiedział, odległość od roślinności ma duże znaczenie dla ryzyka utraty domu.

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Ryzyko w ekstremalnych warunkach

Naukowcy przeanalizowali również wskaźnik zagrożenia pożarowego w dniach, w których spłonęły domy. Uwzględnia on temperaturę, wiatr, wilgotność i suchość materiałów palnych. Przy ekstremalnych lub katastrofalnych wartościach wskaźnika paliły się także domy położone ponad 100 metrów od roślinności.

Badanie ostrzega, że obecne przepisy mogą z czasem tracić skuteczność z powodu rosnącego ryzyka pożarów wynikającego z kryzysu klimatycznego. Wiejska Służba Pożarnicza Nowej Południowej Walii oświadczyła, że domy na terenach zagrożonych pożarami powinny być budowane zgodnie z wyższymi standardami ochrony, a polityka ochrony przeciwpożarowej jest rewidowana z uwzględnieniem ryzyka klimatycznego.

Mieszkańcom zagrożonych pożarami terenów stanu wolno usuwać drzewa w promieniu 10 metrów od domu i oczyszczać podszyt w promieniu 50 metrów. Inspektor Wiejskiej Służby Pożarniczej Nowej Południowej Walii James Morris poinformował o podwyższonym ryzyku pożarów w tym roku na północy stanu, w jego części środkowo-zachodniej oraz na dalekim południowym wybrzeżu.

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