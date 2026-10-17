一项研究发现，澳大利亚新南威尔士州在2019年至2020年“黑色夏季”火灾期间被毁的2475栋房屋中，94%距离包括树木在内的易燃植被不足100米。据《卫报》报道，该研究发表于《国际野地火灾杂志》。

“黑色夏季”火灾期间，澳大利亚各地有超过3000栋房屋损失。火灾造成33人死亡，近30亿只本土动物死亡或流离失所。

风险区评估

100米缓冲区是火灾高风险区域地图的关键组成部分。消防部门利用这些地图规划面向公众的信息宣传工作，而城市规划机构则利用它们评估新建房屋和改建工程的耐火要求。

该研究负责人、专门研究自然火灾风险的伍伦贡大学副教授欧文·普赖斯表示，这一识别风险区建筑物的标准“或多或少是准确的”。他说，距离植被的远近对于房屋损失风险具有重要意义。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

极端条件下的风险

科学家还分析了房屋被烧毁当天的火灾危险指数。该指数考虑温度、风力、湿度和可燃材料的干燥程度。在指数达到极端或灾难性水平时，距离植被超过100米的房屋也发生了燃烧。

该研究警告称，由于气候危机导致火灾风险加剧，现行规定可能会随着时间推移而失去效力。新南威尔士州农村消防局表示，火灾高风险地区的房屋应按照更高的防护标准建造，消防保护政策正将气候风险纳入考量进行审查。

该州火灾高风险地区的居民获准清除房屋半径10米内的树木，并在50米范围内清理林下植被。新南威尔士州农村消防局督察詹姆斯·莫里斯表示，今年该州北部、中西部地区以及遥远的南部海岸面临较高的火灾风险。

关注我们在