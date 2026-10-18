Папа Лев XIV вернулся к верующим после пребывания в больнице и поблагодарил их за молитвы

Папа Римский Лев XIV встретился с паломниками на площади Святого Петра в Ватикане после возвращения из больницы. Он поблагодарил верующих за молитвы и поддержку, а также врачей и сотрудников больницы имени Агостино Джемелли, где проходил лечение. Понтифик заявил, что постепенно будет возвращаться к своим обязанностям.

В воскресенье, 18 октября, Папа Римский Лев XIV встретился с паломниками после возвращения из больницы. В Ватикан приехали верующие, собравшиеся на площади Святого Петра и прилегающей площади Пия XII, чтобы увидеть понтифика и услышать его обращение.

Во время встречи Папа поблагодарил всех, кто молился за него во время госпитализации. Он обратился к паломникам из окна Апостольского дворца. «Я хочу поблагодарить всех, кто в эти дни молился за меня. Я действительно почувствовал вашу поддержку», — сказал Лев XIV.

После молитвы «Ангел Господень» понтифик также выразил благодарность медицинским работникам и всему персоналу больницы имени Агостино Джемелли. Именно там он находился перед возвращением в Ватикан. Папа отметил, что пережитый опыт помог ему лучше понять людей, которые сталкиваются с болезнями и проходят лечение. «Этот опыт позволил мне особенно остро почувствовать близость к тем, кто переживает болезнь и недуг», — подчеркнул он.

Лев XIV также сообщил, что будет постепенно восстанавливать привычный ритм работы. По его словам, на данном этапе он рассчитывает на Божью помощь и молитвы верующих. «Преодолев этот деликатный этап, я теперь постепенно буду возвращаться к своим обязанностям, всегда с помощью Бога и ваших молитв», — сказал Папа.

Встреча стала для понтифика поводом лично поблагодарить людей за поддержку во время лечения и обратиться к тем, кто сам переживает проблемы со здоровьем. Об этом сообщает Vatican News.

Папа Римский Лев XIV пообщался с украинкой перед отъездом из больницы в Ватикан. В субботу, 17 октября, понтифик покинул Университетскую больницу имени Агостино Джемелли в Риме после обеда и вернулся в Ватикан.

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