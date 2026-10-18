Папа Лев XIV повернувся до вірян після лікарні та подякував за молитви

Папа Римський Лев XIV зустрівся з паломниками на площі Святого Петра у Ватикані після повернення з лікарні. Він подякував вірянам за молитви та підтримку, а також медикам і працівникам лікарні імені Аґостіно Джемеллі, де проходив лікування. Понтифік заявив, що поступово повертатиметься до своїх обов’язків.

У неділю, 18 жовтня, Папа Римський Лев XIV зустрівся з паломниками після повернення з лікарні. До Ватикану приїхали віряни, які зібралися на площі Святого Петра та прилеглій площі Пія XII, щоб побачити понтифіка й почути його звернення.

Під час зустрічі Папа подякував усім, хто молився за нього під час госпіталізації. Він звернувся до паломників із вікна Апостольського палацу. «Я хочу подякувати всім, хто в ці дні молився за мене. Я справді відчув вашу підтримку», — сказав Лев XIV.

Після молитви «Ангел Господній» понтифік також висловив вдячність медичним працівникам та всьому персоналу лікарні імені Аґостіно Джемеллі. Саме там він перебував перед поверненням до Ватикану. Папа зазначив, що пережитий досвід допоміг йому краще зрозуміти людей, які стикаються з хворобами та проходять лікування. «Цей досвід дозволив мені особливо гостро відчути близькість до тих, хто переживає хворобу та недугу», — наголосив він.

Лев XIV також повідомив, що поступово відновлюватиме звичний ритм роботи. За його словами, на цьому етапі він розраховує на Божу допомогу та молитви вірян. «Подолавши цей делікатний етап, я тепер поступово повертатимуся до своїх обов’язків, завжди з допомогою Бога та ваших молитов», — сказав Папа.

Зустріч стала нагодою для понтифіка особисто подякувати людям за підтримку під час лікування та звернутися до тих, хто сам переживає проблеми зі здоров’ям. Про це повідомляє Vatican News.

Папа Римський Лев XIV поспілкувався з українкою перед від’їздом з лікарні до Ватикану. У суботу, 17 жовтня, понтифік залишив Університетську лікарню імені Агостіно Джемеллі в Римі після обіду та повернувся до Ватикану.

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