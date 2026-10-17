В Милане и Болонье в Италии во время протестов из-за роста стоимости жизни произошли столкновения между полицией и демонстрантами. В центре Милана правоохранители применили слезоточивый газ после того, как участники акции начали бросать в них камни на площади перед готическим собором.

Столкновения в центре Милана

Полиция в защитном снаряжении также пыталась вытеснить протестующих в капюшонах из галереи Виктора Эммануила II — торговой аркады с одной стороны соборной площади. Часть участников отделилась от основной акции. Магазины опустили ролеты, а туристы покинули центральную часть города. Станцию метро Duomo закрыли на время столкновений. Итальянские СМИ сообщали, что несколько человек получили травмы, также произошли задержания.

Водомет и задержания в Болонье

В Болонье полиция применила водомет, чтобы разогнать толпу после того, как протест приобрел насильственный характер. По данным Jerusalem Post со ссылкой на агентство ANSA, правоохранители задержали семерых человек.

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони осудила насилие. «Демонстрации — это право. Превращать наши города в поля битв — нет», — написала она в социальной сети X.

Издание отмечает, что события в Италии произошли на фоне протестов в соседней Франции, где десятки тысяч людей, недовольных ростом расходов и ухудшением государственных услуг, вышли на улицы.

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