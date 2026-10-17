W Mediolanie i Bolonii we Włoszech podczas protestów przeciwko rosnącym kosztom życia doszło do starć między policją a demonstrantami. W centrum Mediolanu funkcjonariusze użyli gazu łzawiącego po tym, jak uczestnicy akcji zaczęli rzucać w nich kamieniami na placu przed gotycką katedrą.

Starcia w centrum Mediolanu

Policja w wyposażeniu ochronnym próbowała również wyprzeć protestujących w kapturach z Galerii Wiktora Emanuela II — pasażu handlowego znajdującego się po jednej stronie placu katedralnego. Część uczestników oddzieliła się od głównej demonstracji. Sklepy opuściły rolety, a turyści opuścili centrum miasta. Stację metra Duomo zamknięto na czas starć. Włoskie media informowały, że kilka osób odniosło obrażenia, doszło też do zatrzymań.

Armatka wodna i zatrzymania w Bolonii

W Bolonii policja użyła armatki wodnej, aby rozproszyć tłum po tym, jak protest przybrał gwałtowny charakter. Według Jerusalem Post, powołującego się na agencję ANSA, funkcjonariusze zatrzymali siedem osób.

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Premier Włoch Giorgia Meloni potępiła przemoc. „Demonstracje są prawem. Przekształcanie naszych miast w pola bitew — nie” — napisała w serwisie społecznościowym X.

Publikacja zaznacza, że wydarzenia we Włoszech miały miejsce na tle protestów w sąsiedniej Francji, gdzie na ulice wyszły dziesiątki tysięcy osób niezadowolonych z rosnących kosztów i pogarszających się usług publicznych.

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