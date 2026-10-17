У Мілані й Болоньї сталися сутички поліції з протестувальниками — Jerusalem Post

У Мілані та Болоньї в Італії під час протестів через зростання вартості життя сталися сутички між поліцією та демонстрантами. У центрі Мілана правоохоронці застосували сльозогінний газ після того, як учасники акції почали кидати в них каміння на площі перед готичним собором.

Сутички в центрі Мілана

Поліція в захисному спорядженні також намагалася витіснити протестувальників у капюшонах із галереї Вітторіо Емануеле II — торгової аркади з одного боку соборної площі. Частина учасників відокремилася від основної акції. Магазини опустили ролети, а туристи залишили центральну частину міста. Станцію метро Duomo закрили на час сутичок. Італійські медіа повідомляли, що кілька людей зазнали травм, також відбулися затримання.

Водомет і затримання в Болоньї

У Болоньї поліція застосувала водомет, щоб розігнати натовп після того, як протест набув насильницького характеру. За даними Jerusalem Post з посиланням на агентство ANSA, правоохоронці затримали сімох людей.

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Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні засудила насильство. «Демонстрації — це право. Перетворювати наші міста на поля битв — ні», — написала вона у соцмережі X.

Видання зазначає, що події в Італії відбулися на тлі протестів у сусідній Франції, де десятки тисяч людей, незадоволених зростанням витрат і погіршенням державних послуг, вийшли на вулиці.

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