Индия и Чехия расширят сотрудничество в оборонной промышленности — The Hindu

Индия и Чехия договорились расширить сотрудничество в оборонной промышленности, в частности через совместные предприятия и Индийско-чешский совместный оборонный комитет. Об этом шла речь во время переговоров министра обороны Индии Раджната Сингха с первым вице-премьер-министром и министром промышленности и торговли Чехии Карелом Гавличеком в Нью-Дели 13 октября, сообщает The Hindu.

Совместные предприятия

По информации Министерства обороны Индии, стороны рассмотрели весь спектр двустороннего сотрудничества в оборонной промышленности. Они положительно оценили текущее взаимодействие и создание нескольких совместных предприятий.

Индия и Чехия также договорились укреплять двустороннее сотрудничество для поддержки индийской инициативы Make in India и курса правительства на Aatmanirbhar Bharat — самодостаточность Индии. Совместный оборонный комитет должен оставаться основной площадкой для развития партнерства и поиска новых направлений промышленного взаимодействия.

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Безопасность и экономические контакты

Во время встречи стороны обсудили вопросы мира и безопасности и признали необходимость усиления сотрудничества для поддержания региональной стабильности. Сингх и Гавличек также подчеркнули исторические и культурные связи между странами, а также взаимное доверие и уважение.

Карел Гавличек находится в Индии с четырехдневным визитом. Он должен встретиться с представителями министерств, торговых объединений и бизнеса, а также посетить промышленные предприятия в Бенгалуру и Мумбаи.

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