Indie i Czechy rozszerzą współpracę w przemyśle obronnym — The Hindu

Indie i Czechy uzgodniły rozszerzenie współpracy w przemyśle obronnym, w tym poprzez wspólne przedsięwzięcia oraz Indyjsko-Czeski Wspólny Komitet Obronny. Mówiono o tym podczas rozmów ministra obrony Indii Rajnatha Singha z pierwszym wicepremierem i ministrem przemysłu i handlu Czech Karelem Havlíčkiem w Nowym Delhi 13 października, informuje The Hindu.

Wspólne przedsięwzięcia

Według indyjskiego Ministerstwa Obrony strony omówiły pełny zakres dwustronnej współpracy w przemyśle obronnym. Pozytywnie oceniły obecną współpracę oraz utworzenie kilku wspólnych przedsięwzięć.

Indie i Czechy uzgodniły również wzmocnienie współpracy dwustronnej w celu wsparcia indyjskiej inicjatywy Make in India oraz polityki rządu Aatmanirbhar Bharat, oznaczającej samowystarczalność Indii. Wspólny Komitet Obronny ma pozostać główną platformą rozwoju partnerstwa i poszukiwania nowych kierunków współpracy przemysłowej.

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Bezpieczeństwo i kontakty gospodarcze

Podczas spotkania strony omówiły kwestie pokoju i bezpieczeństwa oraz uznały potrzebę zacieśnienia współpracy na rzecz utrzymania stabilności regionalnej. Singh i Havlíček podkreślili również historyczne i kulturowe więzi między krajami, a także wzajemne zaufanie i szacunek.

Karel Havlíček przebywa w Indiach z czterodniową wizytą. Ma spotkać się z przedstawicielami ministerstw, stowarzyszeń handlowych i biznesu, a także odwiedzić zakłady przemysłowe w Bengaluru i Mumbaju.

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