Международный валютный фонд обновляет Программу оценки финансового сектора (FSAP), чтобы помочь государствам-членам защищать финансовые системы от современных рисков. Среди них фонд называет развитие искусственного интеллекта, кибератаки, рост государственного долга и геополитическую напряженность, сообщает Bangkok Post.

Риски и возможности ИИ

Заместительница директора Департамента денежно-кредитных систем и рынков капитала МВФ Михаэла Эрбенова заявила, что в рамках FSAP фонд изучает способы улучшить оценку операционной устойчивости. Особое внимание уделяется ИИ, который создает для финансовых систем новые возможности и риски.

По ее словам, искусственный интеллект может поддержать финансовую инклюзию и экономический рост. В то же время его быстрое развитие вызывает обеспокоенность из-за киберугроз, операционных сбоев и способности действующих регуляторных механизмов эффективно реагировать на них.

В ходе пересмотра программы МВФ проверит, располагают ли национальные органы власти достаточными регуляторными инструментами, стандартами и квалифицированными специалистами для работы с такими вызовами. Фонд также рассмотрит, соответствуют ли технологическим изменениям действующие правила, требования к отчетности и стандарты капитала.

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Устойчивость системы и выполнение рекомендаций

Заместительница главы Банка Греции Кристина Папаконстантину отметила, что оценки финансовой стабильности должны охватывать устойчивость всей системы, а не только отдельных учреждений. Даже защищенное от кибератак финансовое учреждение может оставаться уязвимым, если атака затронет взаимосвязанные организации или критическую инфраструктуру.

Она подчеркнула, что действенность таких оценок зависит от того, выполняют ли страны рекомендации и адаптируют ли политику к изменениям финансовых условий. По ее мнению, сочетание выводов FSAP с регулярным надзором МВФ по статье IV могло бы помочь органам власти отслеживать прогресс и корректировать политику, не дожидаясь следующей полной оценки.

Эрбенова заявила, что рекомендации следует адаптировать к национальным условиям, законодательным требованиям и ресурсам регуляторов. МВФ также планирует усиливать поддержку развития потенциала стран для внедрения рекомендаций. Сотрудничество со Всемирным банком может дополнять такие оценки более широкими целями развития, в частности в сфере финансовой инклюзии.

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