国际货币基金组织正在更新金融部门评估计划（FSAP），以帮助成员国保护金融体系免受现代风险的影响。该基金列举的风险包括人工智能的发展、网络攻击、公共债务上升以及地缘政治紧张局势，《曼谷邮报》报道。

人工智能的风险与机遇

国际货币基金组织货币与资本市场部副主任米哈埃拉·埃尔贝诺娃表示，在FSAP框架内，该基金正在研究改善运营韧性评估的方法。人工智能受到特别关注，因为它为金融体系带来了新的机遇和风险。

她表示，人工智能可以支持金融包容性和经济增长。同时，其快速发展引发了对网络威胁、运营中断以及现有监管机制能否有效应对这些问题的担忧。

在审查该计划期间，国际货币基金组织将核查各国当局是否拥有足够的监管工具、标准和合格专业人员来应对这类挑战。该基金还将考虑现行规则、报告要求和资本标准是否符合技术变革。

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系统韧性与建议的落实

希腊银行副行长克里斯蒂娜·帕帕康斯坦丁努指出，金融稳定评估应覆盖整个系统的韧性，而不仅仅是个别机构。即使一家金融机构受到网络攻击防护，如果攻击波及相互关联的组织或关键基础设施，它仍可能处于脆弱状态。

她强调，此类评估的有效性取决于各国是否落实建议，并根据金融条件的变化调整政策。她认为，将FSAP结论与国际货币基金组织根据第四条开展的定期监督相结合，可能有助于当局跟踪进展并调整政策，而无需等待下一次全面评估。

埃尔贝诺娃表示，建议应适应各国国情、法律要求和监管机构的资源。国际货币基金组织还计划加强对各国能力建设的支持，以落实这些建议。与世界银行的合作可以通过更广泛的发展目标补充此类评估，其中包括金融包容性领域。

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