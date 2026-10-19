尼日利亚联邦首都区高等法院位于阿布贾迈塔马区的法庭驳回了卡杜纳州前州长纳西尔·埃尔-鲁法伊提出的基本权利保护诉讼。他在诉讼中要求获得1.2亿奈拉赔偿，此前他于2月在阿布贾机场遭遇试图拘留他的行动。

据Premium Times Nigeria报道，被告包括尼日利亚国家安全局、经济和金融犯罪委员会、独立腐败行为及其他相关犯罪委员会，以及联邦总检察长。

法院裁决

法官西尔瓦努斯·奥里吉认定该诉讼缺乏依据，并责令埃尔-鲁法伊向四名被告中的每一方支付20万奈拉诉讼费用。费用总额为80万奈拉。

法院裁定，国家安全局人员在恩南迪·阿齐基韦国际机场试图拘留埃尔-鲁法伊时是在其职权范围内行事。法官指出，该机构可以将其关注的人员列入监视名单，并在必要时将其拘留。

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奥里吉还认定，在机场扣押这名前州长的护照是合法的。法院驳回了埃尔-鲁法伊关于因没有逮捕令而使试图拘留他属非法的论点。

案件情况

据该媒体报道，国家安全局于2月12日在埃尔-鲁法伊从开罗抵达后试图拘留他。当时拘留没有发生，但安全人员扣押了他的护照。

埃尔-鲁法伊还称，经济和金融犯罪委员会以及独立腐败行为及其他相关犯罪委员会发出的邀请函侵犯了他的权利。法官对此不予认同，指出这些邀请函属于相关机构在调查中的职权范围，法院不能阻碍它们履行法律规定的职能。

10月8日，阿布贾另一家法院也驳回了埃尔-鲁法伊的诉讼；他在该诉讼中请求禁止被告冻结其银行账户或扣押其财产。

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