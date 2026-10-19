Высокий суд Федеральной столичной территории Нигерии в районе Майтама в Абудже отклонил иск бывшего губернатора штата Кадуна Насира Эль-Руфаи о защите основных прав. В иске он требовал 120 млн найр компенсации после попытки задержать его в аэропорту Абуджи в феврале.

Как сообщает Premium Times Nigeria, ответчиками выступали Служба государственной безопасности Нигерии, Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям, Независимая комиссия по борьбе с коррупцией и связанными правонарушениями, а также генеральный прокурор федерации.

Решение суда

Судья Сильванус Ориджи признал иск необоснованным и обязал Эль-Руфаи выплатить по 200 тыс. найр судебных расходов каждому из четырех ответчиков. Общая сумма расходов составляет 800 тыс. найр.

Суд постановил, что сотрудники Службы государственной безопасности действовали в пределах своих полномочий, когда пытались задержать Эль-Руфаи в международном аэропорту имени Ннамди Азикиве. Судья отметил, что служба может вносить представляющих для нее интерес лиц в список наблюдения и при необходимости задерживать их.

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Ориджи также признал законным изъятие паспорта бывшего губернатора в аэропорту. Суд отклонил аргумент Эль-Руфаи о незаконности попытки задержания из-за отсутствия ордера.

Обстоятельства дела

По данным издания, Служба государственной безопасности пыталась задержать Эль-Руфаи 12 февраля после его прибытия из Каира. Задержание тогда не состоялось, однако сотрудники силовых структур изъяли его паспорт.

Эль-Руфаи также утверждал, что письма-приглашения от Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям и Независимой комиссии по борьбе с коррупцией и связанными правонарушениями нарушали его права. Судья с этим не согласился, указав, что такие приглашения относились к полномочиям ведомств в рамках расследований и что суд не может препятствовать им выполнять установленные законом функции.

8 октября другой суд в Абудже также отклонил иск Эль-Руфаи, в котором он просил запретить ответчикам замораживать его банковские счета или изымать имущество.

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