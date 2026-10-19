В Германии с 1 ноября 2026 года вступают в силу новые правила сдачи итогового языкового теста для мигрантов и беженцев, инициированные Министерством внутренних дел страны. Отныне экзамен будет считаться несданным в случае провала хотя бы одной из его обязательных частей — письменной или устной.

Основанием для ужесточения требований стали нередкие случаи мошенничества, когда участники покупали готовые ответы для блока аудирования и чтения, полностью игнорируя письменную часть.

По данным ведомства, в прошлом году из более чем 318 тысяч иностранцев, сдававших языковой тест после интеграционных курсов, уровня B1 достигли лишь 55% участников. Изменения в первую очередь коснутся тех, кто пытается сдать экзамен заочно.

Источник: Bild.

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