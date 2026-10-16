W pakistańskim Peszawarze zawalenie dachu prywatnej szkoły Al-Khair School System pochłonęło życie co najmniej 35 dzieci i dwóch nauczycielek. Do tragedii doszło podczas porannych zajęć w dzielnicy Dir Colony: dach górnego piętra zawalił się na znajdujące się niżej klasy, co doprowadziło do zniszczenia dwóch kondygnacji budynku.

Jak informuje The Express Tribune, obrażenia odniosło ponad 50 osób. Ratownicy przewieźli do Lady Reading Hospital ponad 40 uczniów i nauczycieli. W chwili ostatniego komunikatu troje dzieci pozostawało w stanie krytycznym z urazami głowy, a większość poszkodowanych wypisano po udzieleniu pomocy.

Wśród ofiar były dzieci w wieku od sześciu do 13 lat

Według policji w chwili zawalenia w trzech klasach przebywało około 110 uczniów. Dzieci, które zginęły, miały od sześciu do 13 lat; wśród nich było 12 dziewczynek. Pozostałe dziecięce ofiary były chłopcami.

Do zawalenia doszło o 8:48 czasu lokalnego, a akcja ratunkowa trwała od czterech do pięciu godzin. Na miejscu pracowały jednostki Rescue 1122, karetki pogotowia oraz pojazdy do usuwania skutków sytuacji nadzwyczajnych.

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Właściciel szkoły został zatrzymany

Komendant policji w Peszawarze Mian Saeed oświadczył, że budynek miał słabą konstrukcję, a dach był przeciążony dodatkowymi konstrukcjami. Właściciel szkoły, Khan Muhammad, został zatrzymany, a śledztwo zostało wszczęte.

Wstępny raport Rescue 1122 i administracji okręgowej wskazuje na prawdopodobne poważne zaniedbania ze strony administracji szkoły. Zgodnie z dokumentem stan dachu na górnym piętrze pogorszył się po opadach deszczu, a uczniowie ostrzegali właściciela o jego stanie. W raporcie stwierdzono, że zamiast przeprowadzić właściwy remont, dach tymczasowo wzmocniono, po czym uczniowie wrócili na zajęcia.

Gubernator prowincji Chajber Pasztunchwa Faisal Karim Kundi ogłosił rekompensatę w wysokości 1 mln rupii dla rodziny każdej ofiary śmiertelnej oraz 200 tys. rupii dla każdej osoby poszkodowanej. Oświadczył, że śledztwo musi zostać zakończone w ciągu czterech dni i ustalić odpowiedzialność właściciela szkoły oraz zaangażowanych struktur państwowych.

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