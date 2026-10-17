Prezydent USA Donald Trump 9 października zwrócił się do Sądu Najwyższego USA o przywrócenie jego oddalonego pozwu przeciwko rywalce w wyborach w 2016 roku, Hillary Clinton. W pozwie Trump twierdził, że Clinton, były dyrektor FBI James Comey i inne osoby spiskowali, aby sfałszować wybory w tamtym roku, łącząc jego kampanię wyborczą z Rosją.

Odwołanie do Sądu Najwyższego

Jak informuje The Hindu, prawnicy Trumpa oświadczyli w odwołaniu, że rozpatrzenie sprawy przez Sąd Najwyższy jest konieczne dla ochrony prezydentury.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Odwołanie poprzedziła decyzja federalnego sędziego, który oddalił pozew i nałożył niemal 1 mln dolarów sankcji na Trumpa oraz jednego z jego prawników. Sędzia uznał pozew za bezzasadny.

Orzeczenia sądów niższej instancji

Amerykański sąd apelacyjny następnie utrzymał w mocy zarówno oddalenie pozwu, jak i nałożone sankcje. Trump prosi teraz Sąd Najwyższy o wznowienie rozpatrywania jego pozwu.

Czytaj nas na