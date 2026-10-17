Президент Трамп оскаржив у Верховному суді США відхилення позову — The Hindu

Президент США Дональд Трамп 9 жовтня звернувся до Верховного суду США з проханням відновити його відхилений позов проти суперниці на виборах 2016 року Гілларі Клінтон. У позові Трамп стверджував, що Клінтон, колишній директор ФБР Джеймс Комі та інші особи змовилися сфальсифікувати вибори того року, пов’язавши його виборчу кампанію з Росією.

Звернення до Верховного суду

Як повідомляє The Hindu, адвокати Трампа у зверненні заявили, що розгляд справи Верховним судом потрібен для захисту президентства.

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Зверненню передувало рішення федерального судді, який відхилив позов і наклав майже 1 мільйон доларів санкцій на Трампа та одного з його адвокатів. Суддя визнав позов необґрунтованим.

Рішення нижчих судів

Апеляційний суд США згодом залишив у силі як відхилення позову, так і накладені санкції. Тепер Трамп просить Верховний суд відновити розгляд його позову.

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