Президент США Дональд Трамп 9 октября обратился в Верховный суд США с просьбой восстановить рассмотрение его отклоненного иска против соперницы на выборах 2016 года Хиллари Клинтон. В иске Трамп утверждал, что Клинтон, бывший директор ФБР Джеймс Коми и другие лица вступили в сговор, чтобы сфальсифицировать выборы того года, связав его избирательную кампанию с Россией.

Обращение в Верховный суд

Как сообщает The Hindu, адвокаты Трампа заявили в обращении, что рассмотрение дела Верховным судом необходимо для защиты президентства.

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Обращению предшествовало решение федерального судьи, который отклонил иск и наложил почти 1 млн долларов санкций на Трампа и одного из его адвокатов. Судья признал иск необоснованным.

Решения нижестоящих судов

Апелляционный суд США впоследствии оставил в силе как отклонение иска, так и наложенные санкции. Теперь Трамп просит Верховный суд возобновить рассмотрение его иска.

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