W Strefie Gazy w Palestynie po ogłoszeniu zawieszenia broni między Hamasem a Izraelem zginęło ponad 340 dzieci, a setki kolejnych zostały ranne — wynika z danych Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci. Dawn informuje o tym, powołując się na oświadczenie organizacji.

Rzecznik UNICEF Ricardo Pires powiedział dziennikarzom w Genewie, że w ciągu poprzednich dwóch tygodni w Gazie zgłoszono śmierć pięciu chłopców i dwóch dziewczynek. Co najmniej 33 dzieci doznało ciężkich obrażeń w wyniku nalotów, ataków dronów i ostrzału. Kolejnych dwóch chłopców zmarło z powodu obrażeń odniesionych wcześniej.

Przesiedlenie i sieroctwo

Według szacunków UNICEF około 800 tys. dzieci w Gazie pozostaje przesiedlonych. Większość z nich mieszka w namiotach lub uszkodzonych budynkach. Szacuje się, że 60 tys. dzieci straciło jednego lub oboje rodziców podczas wojny lub po zawieszeniu broni.

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Organizacja podkreśliła, że niemal każde dziecko potrzebuje pewnego rodzaju wsparcia psychologicznego, aby przezwyciężyć skutki konfliktu. „Dla rodzin opłakujących utratę swoich dzieci te przerażające liczby nie oznaczają zawieszenia broni” — powiedział Pires.

Pomoc i edukacja

UNICEF wezwał strony konfliktu do przestrzegania zawieszenia broni, wdrożenia rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2803 oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z międzynarodowego prawa humanitarnego. Organizacja podkreśliła także potrzebę nieprzerwanych dostaw do Gazy ładunków humanitarnych i komercyjnych, w tym żywności.

Pires zaznaczył, że przed zawieszeniem broni dostawy nie mogły docierać do Gazy, gdy wspierani przez ONZ eksperci ds. bezpieczeństwa żywnościowego ogłosili głód. Jednocześnie po zawieszeniu broni UNICEF pomógł ponad 560 tys. dzieci wrócić do nauki za pośrednictwem ponad 200 wspieranych przez niego ośrodków edukacyjnych. Organizacja przekazała także cyfrową pomoc pieniężną ponad 380 tys. osób i zapewniła bezpieczną wodę 1,2 mln ludzi.

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