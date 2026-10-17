В секторе Газа в Палестине после объявления перемирия между ХАМАС и Израилем погибли более 340 детей, еще сотни получили ранения, по данным Детского фонда ООН. Об этом Dawn сообщает со ссылкой на заявление организации.

Представитель ЮНИСЕФ Рикардо Пирес заявил журналистам в Женеве, что за предыдущие две недели в Газе сообщалось о гибели пяти мальчиков и двух девочек. По меньшей мере 33 ребенка получили тяжелые ранения в результате авиаударов, ударов дронов и стрельбы. Еще двое мальчиков умерли от травм, полученных ранее.

Перемещение и сиротство

По оценке ЮНИСЕФ, около 800 тысяч детей в Газе остаются перемещенными лицами. Большинство из них живет в палатках или поврежденных зданиях. Ориентировочно 60 тысяч детей потеряли одного или обоих родителей во время войны или после прекращения огня.

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В организации подчеркнули, что почти каждый ребенок нуждается в определенной психологической поддержке для преодоления последствий конфликта. «Для семей, оплакивающих потерю своих детей, эти ужасные цифры не означают прекращения огня», — сказал Пирес.

Помощь и обучение

ЮНИСЕФ призвал стороны конфликта соблюдать перемирие, выполнить резолюцию Совета Безопасности ООН 2803 и обязательства по международному гуманитарному праву. Организация также подчеркнула необходимость бесперебойного поступления в Газу гуманитарных и коммерческих грузов, в частности продовольствия.

Пирес отметил, что до перемирия поставки не могли попасть в Газу, когда поддерживаемые ООН эксперты по продовольственной безопасности объявили о голоде. В то же время после прекращения огня ЮНИСЕФ помог более чем 560 тысячам детей вернуться к обучению через более чем 200 учебных центров, которые он поддерживает. Организация также предоставила цифровую денежную помощь более чем 380 тысячам человек и обеспечила безопасной водой 1,2 миллиона человек.

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