据联合国儿童基金会数据，在哈马斯与以色列宣布停火后，巴勒斯坦加沙地带已有超过340名儿童死亡，另有数百人受伤。Dawn援引该组织声明报道。

联合国儿童基金会发言人里卡多·皮雷斯在日内瓦对记者表示，在此前两周内，加沙报告了5名男孩和2名女孩死亡。至少33名儿童因空袭、无人机袭击和枪击受重伤。另有两名男孩因此前遭受的伤势死亡。

流离失所与孤儿问题

联合国儿童基金会估计，加沙约有80万名儿童仍处于流离失所状态。其中大多数居住在帐篷或受损建筑物内。约有6万名儿童在战争期间或停火后失去一方或双方父母。

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该组织强调，几乎每个儿童都需要某种形式的心理支持，以克服冲突带来的后果。皮雷斯说：“对于哀悼失去孩子的家庭来说，这些可怕的数字并不意味着停火。”

援助与教育

联合国儿童基金会呼吁冲突各方遵守停火、执行联合国安理会第2803号决议，并履行国际人道法规定的义务。该组织还强调，需要确保包括食品在内的人道主义和商业物资不间断进入加沙。

皮雷斯指出，在停火前，当获得联合国支持的粮食安全专家宣布发生饥荒时，物资无法进入加沙。与此同时，自停火以来，联合国儿童基金会通过其支持的200多个学习中心，帮助超过56万名儿童重返学习。该组织还向超过38万人提供了数字现金援助，并为120万人提供了安全用水。

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