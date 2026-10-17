Przedstawiciel Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rahul Anand poparł plan Japonii dotyczący tymczasowego obniżenia podatku konsumpcyjnego na produkty spożywcze, aby pomóc gospodarstwom domowym w obliczu rosnących cen. Jak informuje The Japan Times, zastępca dyrektora MFW i szef misji funduszu w Japonii nazwał to podejście „bardzo pożądanym krokiem”.

Podatek zostanie obniżony na dwa lata

9 października japoński rząd zatwierdził projekt ustawy przewidujący obniżenie stawki podatku konsumpcyjnego na produkty spożywcze z 8% do 1%. Obniżona stawka ma obowiązywać przez dwa lata, począwszy od kwietnia przyszłego roku.

Władze planują również wprowadzić program świadczeń powiązanych z poziomem dochodów dla pracowników o niskich i średnich dochodach. Rozpatrzenie projektu ustawy w niższej izbie parlamentu zaplanowano na wtorek.

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MFW podkreślił neutralność budżetową

Anand przestrzegł przed pogorszeniem sytuacji fiskalnej, ponieważ dług publiczny Japonii jest wyjątkowo wysoki w porównaniu z innymi dużymi gospodarkami. Pozytywnie ocenił zamiar japońskich władz, by nie zaciągać dodatkowego długu na finansowanie ulgi podatkowej.

Według niego przy takim poziomie zadłużenia najlepszym wsparciem dla gospodarstw domowych dotkniętych rosnącymi kosztami życia są ukierunkowane, tymczasowe i neutralne budżetowo działania. Anand zwrócił również uwagę na ryzyko wzrostu kosztów obsługi długu wskutek wyższych długoterminowych stóp procentowych.

Przedstawiciel MFW zaznaczył, że wraz ze wzrostem wydatków Japonii na zabezpieczenie społeczne ważne jest tworzenie rezerw budżetowych i utrzymanie tendencji do zmniejszania relacji długu publicznego do PKB. Stwierdził również, że Bank Japonii właściwie prowadzi politykę pieniężną w warunkach wysokiej niepewności. Jeśli jen będzie się osłabiał i przyspieszy to inflację, bank centralny będzie musiał podnieść główną stopę procentową, powiedział.

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