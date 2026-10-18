Pakistańskie siły bezpieczeństwa poinformowały o zabiciu ośmiu bojowników podczas trzech operacji przeprowadzonych 17 października w okręgach Kweta, Nuszki i Chuzdar w prowincji Beludżystan. Jak podaje Dawn, poinformował o tym pakistański Inter-Services Public Relations (ISPR), pion medialny sił zbrojnych kraju.

Operacje w trzech okręgach

Według ISPR w rejonie Pandżpaj w okręgu Kweta siły bezpieczeństwa udaremniły próbę ustawienia blokady drogowej, która miała zakłócić lokalny ruch. Instytucja poinformowała o śmierci pięciu osób, które określiła jako bojowników.

Kolejne dwie osoby zostały, według ISPR, zabite podczas operacji oczyszczania w okręgu Nuszki. Siły bezpieczeństwa poinformowały również, że po wymianie ognia odkryły kryjówkę oraz skonfiskowały broń i amunicję.

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Materiały wybuchowe w Chuzdarze

W okręgu Chuzdar, według pakistańskich wojskowych, podczas kolejnej operacji zabito jedną osobę. ISPR oświadczyło, że podczas operacji skonfiskowano 490 kilogramów materiałów wybuchowych.

ISPR twierdzi, że zabici należeli do grup, które pakistańskie władze nazywają indyjską siatką proxy Fitna al Hindustan. W komunikacie nie przedstawiono niezależnego potwierdzenia tego twierdzenia. Według ISPR na obszarach operacji trwają działania mające na celu poszukiwanie innych możliwych bojowników.

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