Пакистан заявил о ликвидации восьми боевиков в Белуджистане — Dawn

Пакистанские силы безопасности заявили о ликвидации восьми боевиков в ходе трех операций, проведенных 17 октября в округах Кветта, Нушки и Хуздар в провинции Белуджистан. Как сообщает Dawn, об этом заявило Межведомственное управление по связям с общественностью Пакистана (ISPR), медиаподразделение вооруженных сил страны.

Операции в трех округах

По данным ISPR, в районе Панджпай округа Кветта силовики сорвали попытку установить дорожную блокаду, которая должна была помешать местному движению. В ведомстве сообщили о гибели пяти человек, которых назвали боевиками.

Еще двух человек, по заявлению ISPR, ликвидировали во время операции по зачистке в округе Нушки. Силовики также сообщили, что после перестрелки обнаружили укрытие и изъяли оружие и боеприпасы.

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Взрывчатка в Хуздаре

В округе Хуздар, по версии пакистанских военных, в ходе еще одной операции был ликвидирован один человек. ISPR заявило, что во время операции изъяло 490 килограммов взрывчатки.

ISPR утверждает, что погибшие принадлежали к группировкам, которые пакистанские власти называют индийским прокси Fitna al Hindustan. В сообщении не приведено независимых подтверждений этого утверждения. По словам ISPR, в районах операций продолжаются мероприятия по поиску других возможных боевиков.

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