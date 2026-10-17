Представитель Международного валютного фонда Рахул Ананд поддержал план Японии временно снизить потребительский налог на продукты питания, чтобы помочь домохозяйствам на фоне роста цен. Как сообщает The Japan Times, помощник директора МВФ и глава миссии фонда в Японии назвал этот подход «очень желательным шагом».

Налог снизят на два года

9 октября японское правительство одобрило законопроект, предусматривающий снижение ставки потребительского налога на продукты питания с 8% до 1%. Льготная ставка должна действовать два года, начиная с апреля следующего года.

Власти также планируют ввести программу выплат, связанных с уровнем дохода, для работников с низкими и средними доходами. Рассмотрение законопроекта в нижней палате парламента запланировано на вторник.

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В МВФ подчеркнули бюджетную нейтральность

Ананд предостерег от ухудшения бюджетной ситуации, поскольку государственный долг Японии исключительно высок по сравнению с другими крупными экономиками. Он положительно оценил намерение японских властей не привлекать дополнительный долг для финансирования налогового послабления.

По его словам, при таком уровне задолженности лучшей поддержкой для домохозяйств, страдающих от роста стоимости жизни, являются целевые, временные и бюджетно нейтральные меры. Ананд также обратил внимание на риск роста расходов на обслуживание долга из-за повышения долгосрочных процентных ставок.

Представитель МВФ отметил, что с ростом расходов Японии на социальное обеспечение важно формировать бюджетные резервы и сохранять тенденцию к сокращению соотношения госдолга к ВВП. Он также заявил, что Банк Японии должным образом проводит денежно-кредитную политику в условиях высокой неопределенности. Если иена будет слабеть и это ускорит инфляцию, центробанку, по его словам, придется повысить ключевую ставку.

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