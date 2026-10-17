国际货币基金组织代表拉胡尔·阿南德支持日本暂时下调食品消费税的计划，以帮助应对价格上涨的家庭。据《日本时报》报道，这位国际货币基金组织助理主任兼该基金驻日代表团团长称，这一做法是“非常受欢迎的一步”。

该税将下调两年

10月9日，日本政府批准了一项法案，规定将食品消费税税率从8%降至1%。优惠税率将从明年4月起实施两年。

当局还计划为低收入和中等收入劳动者推出与收入水平挂钩的补贴计划。该法案计划于周二在议会下院审议。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

国际货币基金组织强调预算中性

阿南德警告不要让财政状况恶化，因为与其他大型经济体相比，日本的公共债务异常高。他积极评价了日本当局不通过新增债务为减税措施融资的意图。

他说，在这样的债务水平下，对遭受生活成本上涨影响的家庭而言，最好的支持是有针对性、临时性且预算中性的措施。阿南德还指出，长期利率上升可能导致偿债成本增加的风险。

这位国际货币基金组织代表指出，随着日本社会保障支出的增加，建立财政缓冲并保持公共债务占GDP比率下降的趋势十分重要。他还表示，日本银行在高度不确定性环境下恰当地实施货币政策。如果日元走弱并加快通胀，央行将不得不提高关键利率。

关注我们在