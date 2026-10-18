W Nigerii organizacja Socio-Economic Rights and Accountability Project (SERAP) złożyła pozew przeciwko Niezależnej Narodowej Komisji Wyborczej (INEC). Domaga się ujawnienia szczegółowych informacji o wykorzystaniu ponad ₦126,46 mld środków budżetowych przeznaczonych na operacje wyborcze. Jak informuje Premium Times Nigeria, pozew został złożony w ubiegłym tygodniu do Federalnego Sądu Najwyższego w Abudży.

W sprawie nr FHC/ABJ/CS/2507/2026 SERAP wnosi do sądu o zobowiązanie INEC do przedstawienia informacji o wydatkowaniu, wykorzystaniu i wypłatach tych środków, w tym na zakup materiałów wyborczych, sprzętu i pojazdów. Organizacja domaga się również pełnego sprawozdania finansowego i dokumentacyjnego zawierającego kwoty wypłat, dane odbiorców płatności, wykonawców oraz ich rzeczywistych beneficjentów.

Ustalenia raportu audytowego

SERAP powołuje się na raport audytowy Audytora Generalnego Federacji za 2023 rok, opublikowany 7 sierpnia 2026 roku. Wymienione w raporcie transakcje obejmują okres od stycznia do grudnia 2022 roku, a w niektórych przypadkach — do 31 grudnia 2023 roku.

Zgodnie z ustaleniami audytora cytowanymi w pozwie INEC z naruszeniem procedur wypłaciła ponad ₦112,15 mld na urny wyborcze, urządzenia i materiały bez konkurencyjnego przetargu lub certyfikatu BPP o braku zastrzeżeń. Według SERAP audytor nie znalazł dowodów zakupu tych towarów. W pozwie wskazano również, że kontrakty przyznano firmom, których kompetencje, doświadczenie, zdolności produkcyjne, adresy i lokalizacje zakładów produkcyjnych były nieznane.

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Transakcje wymienione w pozwie

Wśród innych transakcji, na które zwrócili uwagę audytorzy, znalazło się ponad ₦1,05 mld na samochody Toyota Prado TXL z 2021 roku bez ogłoszenia przetargu, konkurencyjnego postępowania i oceny ofert. Kolejne ponad ₦3,13 mld, zgodnie z materiałami pozwu, wypłacono czterem wykonawcom za podręczniki wyborcze, materiały ścisłego zarachowania i formularze wyników przed zawarciem umów.

Sprawa dotyczy także ponad ₦9,24 mld za 22 umowy dotyczące podobnych towarów i usług. Audytor zasugerował, że umowy mogły zostać sztucznie podzielone w celu obejścia procedur zamówień. Osobno audyt obejmuje ₦129,38 mln na usługi audytu finansowego, ponad ₦504 mln na urządzenia do akredytacji oraz ponad ₦235 mln wypłacone niewykwalifikowanym wykonawcom za maty do spania i cyfrową archiwizację.

SERAP oświadczyła, że INEC musi przedstawić dowody dokumentacyjne i rzeczowe zakupu materiałów wyborczych, a także poinformować o ich obecnym miejscu przechowywania i stanie. Termin rozprawy nie został jeszcze wyznaczony.

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