在尼日利亚，社会经济权利与问责项目（SERAP）已对独立国家选举委员会（INEC）提起诉讼。该组织要求披露超过1264.6亿奈拉预算资金的详细使用信息，这些资金原本用于选举工作。据Premium Times Nigeria报道，该诉讼于上周在阿布贾联邦高等法院提出。

在编号为FHC/ABJ/CS/2507/2026的案件中，SERAP请求法院责令INEC提供有关这些资金支出、使用和拨付情况的信息，其中包括采购选举材料、设备和车辆的资金。该组织还要求提供完整的财务和文件报告，其中应包括付款金额、收款人信息、承包商及其最终受益所有人的资料。

审计报告的结论

SERAP援引了联邦审计长2023年度审计报告，该报告于2026年8月7日发布。报告中提到的交易涵盖2022年1月至12月，在某些情况下截至2023年12月31日。

根据诉讼中引用的审计结论，INEC违反程序，为选举箱、设备和材料支付了超过1121.5亿奈拉，未进行竞争性招标，也未获得BPP的无异议证明。据SERAP称，审计员没有发现采购这些物品的证据。诉讼还指出，合同被授予了一些公司，而这些公司的能力、经验、生产能力、地址及生产地点均不明确。

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诉讼中提到的交易

审计员关注的其他交易包括：在未发布招标公告、未进行竞争性招标和投标评估的情况下，花费超过10.5亿奈拉采购2021年款Toyota Prado TXL汽车。根据诉讼材料，还有超过31.3亿奈拉在合同签订前支付给四家承包商，用于选举手册、严格管理材料和结果表格。

案件还涉及22份有关类似商品和服务的合同，总额超过92.4亿奈拉。审计员认为，这些合同可能被人为拆分，以规避采购程序。此外，审计还涵盖1.2938亿奈拉的财务审计服务费用、超过5.04亿奈拉的认证设备费用，以及支付给不合格承包商、用于睡垫和数字化归档的超过2.35亿奈拉。

SERAP表示，INEC必须提供采购选举材料的书面和实物证据，并说明这些材料目前的所在地和状态。该案的听证日期尚未确定。

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