В Нигерии общественная организация Socio-Economic Rights and Accountability Project (SERAP) подала иск против Независимой национальной избирательной комиссии (INEC). Она требует раскрыть подробную информацию об использовании более ₦126,46 млрд бюджетных средств, предназначенных для избирательных операций. Как сообщает Premium Times Nigeria, иск был подан на прошлой неделе в Федеральный высокий суд в Абудже.

По делу № FHC/ABJ/CS/2507/2026 SERAP просит суд обязать INEC предоставить сведения о расходовании, использовании и выплатах этих средств, в частности на закупку избирательных материалов, оборудования и автомобилей. Организация также добивается полного финансового и документального отчёта с суммами выплат, данными получателей платежей, подрядчиков и их конечных бенефициаров.

Выводы аудиторского отчёта

SERAP ссылается на аудиторский отчёт генерального аудитора Федерации за 2023 год, опубликованный 7 августа 2026 года. Упомянутые в отчёте операции охватывают период с января по декабрь 2022 года, а в отдельных случаях — до 31 декабря 2023 года.

Согласно выводам аудитора, процитированным в иске, INEC с нарушением процедур выплатила более ₦112,15 млрд за избирательные ящики, устройства и материалы без конкурентных торгов или сертификата BPP об отсутствии возражений. По данным SERAP, аудитор не обнаружил доказательств закупки этих товаров. В иске также указано, что контракты были предоставлены компаниям, чьи компетенции, опыт, производственные мощности, адреса и расположение производств были неизвестны.

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Операции, упомянутые в иске

Среди других операций, на которые обратили внимание аудиторы, — более ₦1,05 млрд на автомобили Toyota Prado TXL 2021 года без объявления тендера, конкурентных торгов и оценки заявок. Ещё более ₦3,13 млрд, согласно материалам иска, выплатили четырём подрядчикам за избирательные пособия, материалы строгого учёта и бланки результатов до заключения контрактов.

Также речь идёт о более ₦9,24 млрд за 22 контракта на аналогичные товары и услуги. Аудитор предположил, что контракты могли быть искусственно разделены для обхода процедур закупок. Отдельно аудит охватывает ₦129,38 млн на услуги финансового аудита, более ₦504 млн на устройства для аккредитации и более ₦235 млн, выплаченных неквалифицированным подрядчикам за спальные маты и цифровое архивирование.

SERAP заявила, что INEC должна предоставить документальные и вещественные доказательства закупки избирательных материалов, а также сообщить об их текущем местонахождении и состоянии. Дата слушания по делу ещё не назначена.

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