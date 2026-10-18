W Mediolanie we Włoszech protesty przeciwko wysokim kosztom życia przerodziły się w starcia młodych ludzi z policją. Rannych zostało co najmniej czterech funkcjonariuszy i 20 uczestników protestu, a zatrzymano ponad 50 młodych osób. Informuje o tym Interia, powołując się na włoską agencję ANSA i dziennik Corriere della Sera.

Starcia na placu Duomo

Według ANSA pokojowa akcja w Mediolanie przerodziła się w zamieszki na placu Duomo. Agencja podała, że setki bardzo młodych ludzi ubranych na czarno rzucały w stronę policji petardy, bariery i butelki. Podczas starć używano również kamieni.

Policja użyła armatek wodnych i gazu łzawiącego. Jak podał Corriere della Sera, w zamieszkach w Mediolanie uczestniczyło łącznie około 500 osób. Według dostępnych informacji połowa zatrzymanych to osoby niepełnoletnie.

ANSA, powołując się na policję, zaznaczyła, że do centralnej części miasta przybywali młodzi ludzie z przedmieść, obrzeży Mediolanu i innych prowincji. Według agencji działali oni w małych grupach bez jednolitej koordynacji, a następnie przejęli kontrolę nad główną demonstracją przeciwko wysokim cenom żywności i paliwa.

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Reakcja władz i incydenty w innych miastach

Premier Włoch Giorgia Meloni oświadczyła, że demonstracje są prawem obywateli, jednak podpalenia i niszczenie miast nie są takim prawem. Wezwała również opozycję do jednoznacznego potępienia przemocy.

Prezydent Mediolanu Giuseppe Sala powiedział, że przyczyny protestu były zrozumiałe, ale przemocy wobec funkcjonariuszy i znacznych zniszczeń w mieście nie można usprawiedliwić.

Do starć między protestującymi a policją doszło również w Turynie, Bolonii i Bergamo. W Bolonii, w pobliżu dworca kolejowego, grupa zamaskowanych nastolatków odłączyła się od marszu i zaczęła rzucać w siły bezpieczeństwa bomby dymne, szklane butelki, bariery i kamienie. W Turynie, według doniesień mediów, zaatakowano księgarnię Feltrinelli na stacji Porta Nuova.

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